Jednorodzinny dom na całe życie!

Po zieleni dekoracji i ciepłym parkiecie w pokoju dziecięcym, powracamy do ponadczasowego kontrastu bieli i czerni. Łazienka na poddaszu wyłożona jest czarnymi płytkami nie tylko na podłodze, ale także na ścianach. Skośny sufit oraz armatura są oczywiście białe. Na uwagę zasługuje ciekawe lustro, które przystosowano kształtem do właśnie do skosu sufitu. W efekcie powstało idealne miejsce do relaksu dla miłośników minimalizmu.

