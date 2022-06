8 pomysłów na aranżację kuchni z miejscami do siedzenia

Kolejny przykład małej kuchni, w której zdołano stworzyć miejsca do siedzenia, to projekt Hakka Studio zrealizowany w niewielkim mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu. Pomieszczenie to, o wąskim kształcie, zostało tak zaaranżowane, aby do maksimum wykorzystać dostępną przestrzeń, tworząc jednocześnie liczne powierzchnie robocze i miejsca do przechowywania. Blat przy oknem służyć może nie tylko do przygotowywania potraw, ale także jako stół na szybkie śniadanie czy poranną kawę. Niewielkie stołki, gdy niewykorzystywane, schować można do wnęki pod blatem, co jest rozwiązaniem praktycznym, oszczędzającym miejsce.

