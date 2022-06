Wady i zalety otwartej kuchni

Trzeba umyć naczynia i garnki, zmiksować ciasto i może jeszcze zagotować wodę w czajniku elektrycznym? Nie ma co się oszukiwać, to wszystko tworzy ogromny hałas. Jeśli w tym czasie ktoś z domowników chce obejrzeć film w salonie, który stanowi jedną otwartą przestrzeń wraz z kuchnią, to niestety nie będzie mógł się zrelaksować przed telewizorem. Hałas od razu zagłuszy dialogi, a my będziemy tylko czekać aż ktoś urzędujący w kuchni skończy to źródło nieustającego i denerwującego szumu. Może to powodować konflikty, no chyba, że mieszkamy sami – wtedy nie będziemy się musieli borykać z tym problemem!