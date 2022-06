homify 360°: dom z kinem

Na uwage zasługuje bardzo oryginalny projekt ogrodu, który możemy podziwiać w wokół omawianego domu. Utrzymany jest on w podobnej, minimalistycznej stylistyce co wnętrza – podzielono go na równe częsci betonowymi liniami, które tworzą rytm i optyczny porządek. Całość została przełamana 30 lampami w kształcie kul. Drewniany podest, który pełni rolę łącznika między wnętrzem domu a ogrodem to wygodne miejsce do spędzania czasu na świeżym powietrzu i spożywania wspólnych posiłków.

