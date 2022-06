Kamień w ogrodzie – 8 świetnych pomysłów!

Kiedy myślimy o ogrodzie, pierwsze, co przychodzi nam na myśl, to z pewnością piękne kwiaty, wysokie drzewa i zielone trawniki. Jednak naturalny krajobraz to przecież nie tylko rośliny! Składać się na niego mogą także kamienie. Niesłabnąca popularność skalniaków udowadnia, że znalazły one drogę do naszych serc. W ogrodach możemy wykorzystać tak naturalne kamienie jak i ich sztuczne odpowiedniki. Syntetyczne kruszywa są używane na ścieżkach równie często co żwir. To właśnie przy projektach ścieżek kamień jest najczęściej wykorzystywany, ale możemy zdecydować się także na dekoracje wykonane z tego materiału.

Zastanawiacie się jak wprowadzić kamień do Waszych ogrodów? Profesjonaliści z homify jak zwykle przychodzą z pomocą!