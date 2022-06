Nowoczesny domek ogrodowy

Dużym atutem domku jest jego półotwarty, wykonany z drewna ganek. Zarówno on jak i cała reszta domku pomalowane są od środka na kolor biały, co optycznie powiększa niewielkie wnętrze. Drewniane wykończenie z kolei dodaje geometrycznej bryle rustykalnego ciepła i domowego charakteru. W aranżacji widocznej na zdjęciu na ganku Canny ustawiono szklany stół, pod którego blatem, w zaaranżowanej w drewnianej ramie-donicy rosną żywe rośliny. Ten ekologiczny projekt świetnie pasuje do domku na narzędzia utrzymanego w nowoczesnym i innowatorskim stylu.