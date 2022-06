Przed i po: od babcinego mieszkania do nowoczesnego apartamentu

Z salonu wyjść można na niewielką werandę, której oryginalny charakter starano się zachować. Odmalowano jedynie ściany i framugi okien, co wprowadziło do niej świeży klimat. Komoda oraz stołek, umieszczone na jednym z jej końców, służą nie tylko jako miejsce do przechowywania, ale także na chwilkę odpoczynku w promieniach popołudniowego słońca. Dzięki wytarciom na meblach, nabierają one charakteru shabby chic.