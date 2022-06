Kolorystyczne trendy wiosna/lato 2015 w aranżacji wnętrz!

Biel jest kolorem zdecydowanie kojarzącym się z latem- zwłaszcza w garderobie. W tym wiosenno-letnim sezonie biel nie będzie jedynie dodatkiem, ale kolorem dominującym. Strój od góry do dołu skąpany w bieli to tegoroczny hit. Co do stylizacji aranżacyjnych, to wystrój wnętrz oparty na dominacji bieli nie jest nam obcy. Skandynawska estetyka od długiego czasu wybiera biały na swój ulubiony kolor, wprowadzający do czterech ścian świeżość, czystość i przejrzystość. Doskonale widać to na przykładzie tego apartamentu na poddaszu w Gliwicach, zaaranżowanego przez projektantów z Superpozycja Architekci- dominująca biel sprawia, że wnętrze to jawi się przestronniej i jaśniej, przy okazji pięknie komponując się ze starym drewnem.