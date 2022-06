homify 360°: dom w dawnej suszarni nasion pod Poznaniem

Posadzka w kuchni, podobnie jak w całej części dziennej prezentowanego domu wykonana jest z nowoczesnego materiału jakim jest żywica poliuretanowa. Ściany to natomiast połączenie lśniących frontów szafek, białej farby oraz… szkolnej tablicy. Materiał, którym pokryta jest powierzchnia tej ostatniej to właściwie nie tablica, a farba tablicowa. Jest to stosunkowo nowy rodzaj farby, która położona na ścianie daje efekt podobny do posiadania tablicy szkolnej. To rozwiązanie idealnie pasujące do kuchni, gdzie często notuje się przepisy czy listy zakupów.