homify 360°: dom architektów we Wrocławiu

Dzięki szklanym ścianom, granica pomiędzy wnętrzem domu a otaczającym go parkiem zdaje się być niemal transparentna. Zieleń wdziera się do środka, stając się jednocześnie naturalnym elementem dekoracyjnym. Wnętrza korzystają także z dobrodziejstw naturalnego światła, które ma do nich niezwykłe łatwy dostęp. Przeszklenia przesłonić można za pomocą białych zasłon z folii dachowej. Dzięki swojej delikatności i zwiewności stanowią one doskonały element przejścia między wnętrzem a tarasem i otoczeniem zewnętrznym.