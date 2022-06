12 pomysłowych rozwiązań na przestrzeń pod schodami!

Schody są nieodłącznym elementem każdego piętrowego domu lub też dwupoziomowego apartamentu. Pozwalają na przemieszczanie się pomiędzy piętrami, czasem zdobią wnętrze, ale trzeba przyznać, że zajmują także cenną przestrzeń. Z tego powodu warto nie pozostawiać miejsca pod schodami pustego i znaleźć pomysłowy sposób na jego praktyczne zagospodarowanie. Czasem nieregularny kształt schodów znacznie może utrudnić nam to zadanie, jednak nie należy się zniechęcać, bo zawsze znajdzie się odpowiednie rozwiązanie do każdej sytuacji.

Planując zagospodarowanie przestrzeni pod schodami należy dobrze przemyśleć, jaka opcja będzie najlepsza dla konkretnego wnętrza tak, by w rezultacie nie zagracić lub dodatkowo zmniejszyć przestrzeni. Sposób aranżacji i przeznaczenie tego miejsca jest zależny głównie od indywidualnych potrzeb, nie bez znaczenia jest także lokalizacja schodów, czy znajdują się one np. w salonie czy w przedpokoju. Jeśli więc posiadacie w swoim domu niezagospodarowaną przestrzeń pod schodami i szukacie oryginalnych i ciekawych pomysłów na jej wykorzystanie, to dobrze trafiliście. Przedstawimy wam 12 gotowych, a czasem nietypowych, rozwiązań, które mamy nadzieję okażą się dla was prawdziwą inspiracją.