Umywalki – jaki materiał jest najlepszy?

Choć metalowy zlewozmywak jest jak najbardziej mile widziany w kuchni, to jednak obecność stali w łazience nie należy do popularnych rozwiązań. Wielu osobom na pierwszy rzut oka metal kojarzy się z zimnym i nie do końca estetycznych tworzywem, który niekoniecznie wpasuje się we wnętrze wymarzonej przytulnej łazienki. Co należy wziąć pod uwagę to fakt, że takie umywalki są często tańsze od tych wykonanych z innych materiałów. Co więcej, są one niezwykle odporne na uszkodzenia, higieniczne i łatwe do utrzymania w czystości. Jak można zauważyć na powyższej aranżacji, stal w łazience prezentuje się również niebywale elegancko.

W dzisiejszych nowoczesnych wnętrzach coraz modniejsze stają się metalowe umywalki wykonane ze stali nierdzewnej. Poza stalą, mogą one być także wykonane lub pokryte żeliwem, aluminium, niklem, brązem a nawet złotem.