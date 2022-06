14 efektownych pomysłów na stylowe wejście do domu

Główne wejście do naszego domu powinno wyrażać ciepło, być urocze i przyjazne, a jeśli jest lekko enigmatyczne i eleganckie to jeszcze lepiej! Warto je dobrze zaplanować gdyż to właśnie ono, jako pierwsze ukaże się oczom przechodniów i Waszych gości. Jest wizytówką gospodarza, reprezentacyjnym punktem przedstawiającym Wasz styl, gust i osobowość. Pamiętajcie że aby wejście było dobrze zagospodarowane bardzo ważny jest ład, harmonia i spójność estetyczna. Przed wejściem głównym do domu powinno się znaleźć miejsce na ścieżkę, podjazd, kawałek trawnika czy rabatę z kwiatami.

W tym katalogu inspiracji pokażemy Wam kilka wskazówek, które sprawiają, że wejście do domu staje się elegancką i uroczą przestrzenią. Zobaczcie 14 wyjątkowych pomysłów, które natchną Was pozytywną energią!