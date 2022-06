​Design w ogrodzie – 7 oryginalnych pomysłów

W okresie wiosenno-letnim coraz więcej wolnego czasu będziemy spędzać relaksując się na świeżym powietrzu. Niektórzy wybiorą wyjścia do parku lub wyjazdy nad jezioro, jednak Ci z nas, którzy cieszą się posiadaniem własnego ogrodu, to właśnie w nim będą spędzać najwięcej czasu w ciągu nadchodzących dni. Jeżeli pragniesz by Twój ogród nabrał wyjątkowej atmosfery, a jednocześnie chcesz, żeby wyróżniał się on wśród innych sobie podobnych, szczególną uwagę warto poświecić wyborze oryginalnych dekoracji ogrodowych. Całe szczęście czasy świetności gipsowych krasnali i kopii antycznych rzeźb, które jeszcze parę lat temu spotkać można było w wielu polskich ogrodach, mamy już za sobą. Zastanawiasz się jakie dekoracje ogrodowe są obecnie w modzie? Dziś na homify propozycje designu ogrodowego, które z pewnością zainspirują Cię do wiosennej metamorfozy Twojej działki!

Aktualnie w modzie są wszelkiego rodzaju dekoracje ogrodowe pochodzenia naturalnego. Projektanci korzystają więc głównie z materiałów takich jak kamień, drewno czy beton architektoniczny. Ważne jest też to, by elementy dekoracyjne komponowały się z przyrodą i w subtelny sposób podkreślały naturalne piękno kwiatów, krzewów i drzew. Bezład i przypadkowe połączenia wprowadzą chaos, który będzie męczył, a przecież ma to być miejsce odpoczynku, relaksu i wyciszenia.