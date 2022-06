Taras na dachu – sposób na ogród w sercu dużego miasta

Jeszcze do niedawna tarasy na dachach mogliśmy podziwiać jedynie podczas zagranicznych wyjazdów i na planach hoolywodzkich filmów. Jednak już od pewnego czasu zaczęły pojawiać się one także w Polsce. Za modą starają się nadążyć również deweloperzy. Mieszkania w nowych apartamentowcach coraz częściej mają wyjście na taras na dachu. Takie rozwiązanie daje nam dostęp do prywatnej, otwartej i zielonej przestrzeni nawet w środku wielkiego miasta.

O tym jak będzie wyglądał taras na dachu, najlepiej jest zdecydować jeszcze w fazie projektowania domu. Jedni będą pragnęli stworzyć tam spokojną oazę w otoczeniu roślin i kwiatów, podczas gdy inni wybiorą wygodne miejsce do organizacji imprez i spotkań w gronie rodziny i przyjaciół. Niektórzy lubią pracować i czytać pod gołym niebem. Nie brakuje też i takich, którzy pragną na dachu stworzyć prawdziwy ogród, gdzie rośliny będą rosły nie tylko w donicach, ale także bezpośrednio w ziemi. Każdy z tych przykładów wymaga innego projektu i wykonania.

Sposobów na aranżację tarasu na dachu jest bardzo wiele. Mogą się na nim znaleźć trawa, kwiaty, krzewy, a nawet drzewka. Na dachach spotyka się różnego rodzaju dekoracje, rzeźby, parawany czy mini fontanny. W dekoracji tarasu na dachu warto też z góry pomyśleć o funkcjonalnym i nastrojowym oświetleniu oraz odpowiednich meblach. Wszystko zależy od naszej fantazji, oczekiwań, potrzeb i zasobności portfela.

homify przedstawia inspirujące projekty tarasów na dachach!