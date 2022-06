Pałacowy dom inspirowany samą naturą!

Wysokie, zielone drzewa i krzewy pełne intensywnych kolorów otaczają z obu stron utwardzony chodnik prowadzący do wejścia do rezydencji. Symetria jest tutaj słowem kluczowym. Wykończenie elewacji bladym szafranowym tynkiem elewacyjnym stwarza bezpretensjonalne wrażenie. Środkowa część bryły ma płaski dach natomiast boczne skrzydła zwieńczone są spadzistymi połaciami dachu. Można dostrzec drzwi z masywnego szkła, które wpuszczają do wnętrza dużą ilość słońca, a oprócz tego oferując wspaniały widok na zewnątrz. Pochyłe dachy wydzielają rustykalny urok, aż chce się przyjrzeć domowi z bliska!