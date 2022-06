​Najpiękniejsze fontanny ogrodowe – 7 inspirujących projektów

Piękny ogród jest wizytówką każdego domu. Kolorowe kwiaty, zadbany trawnik, oczka wodne i inne dekoracje mają na celu uatrakcyjnić jego wygląd. Poszukiwaczom nowych inspiracji rozglądającym się za czymś naprawdę wyjątkowym, polecamy dziś urokliwe fontanny ogrodowe. Fontanna wprowadzi do ogrodu życie, odrobinę tajemniczości i wykwintności. Bez względu na to, czy zdecydujemy się na wysoki i rozproszony pióropusz, czy też na niski bulgoczący strumień tuż nad dyszą, źródła wodne zawsze przyciągają uwagę. Nawet najskromniejsza wodna dekoracja w mgnieniu oka odmieni wygląd naszego ogrodu, a co więcej jej miarowy szum ukoi nasze nerwy i stworzy atmosferę relaksu.

Woda wpływa jednak korzystnie nie tylko na nasze samopoczucie. Fontanna w ogrodzie odbije się pozytywnie także na faunie i florze. Dzięki ciągłej cyrkulacji fontanna pozytywnie wpływa na nawilżenie powietrza i otaczający ją mikroklimat. Ponadto w fontannie woda jest ciągle w ruchu, więc połączenie jej z oczkiem wodnym zapobiega wylęganiu się dużej ilości komarów i rozrastaniu się glonów. Fontanna może być wykonana na kształt naturalnych źródeł bądź w stylu klasycznym czy nowoczesnym. Na rynku dostępne są fontanny do ogrodów, nowoczesne mini fontanny i wodotryski do wnętrz.

homify przedstawia najpiękniejsze fontanny ogrodowe!