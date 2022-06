Drewniany taras mam i ja!

Dzięki niniejszemu Katalogowi Inspiracji stajemy się świadkami przekształcenia pustego placu budowy w nowoczesną rezydencję z bardzo wyrafinowaną i elegancką elewacją! Ten niesamowity dom, zaprojektowany przez specjalistów z biura PHU Bortnowski, to niepodważalny dowód na to, jak istotna jest jakość w projekcie. Pod czujnym okiem fachowca piękna architektura może powstać praktycznie z niczego. Prezentowane arcydzieło daje nam ponadto sposobność do przekonania się na własnej skórze, ile pracy wymaga zaprojektowanie i zbudowanie obiektu. Dawid Allan Coe niegdyś powiedział, że nie na piękno budynku powinno się patrzeć, ale na jego fundamenty, gdyż to ich dotyczyć będzie próba czasu. Co tu więcej mówić? Do oglądania!