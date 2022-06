Inspirując się kubizmem Picassa

W nowoczesnej łazience dominuje czystość bieli i prostota linii. Współczesny design łazienki wynika również z rozmieszczenia i kształtów elementów wyposażenia sanitarnego. Nie możemy też nie zauważyć jak pięknie aranżację wnętrza podkreśla naturalne światło wpadające przez duże okno.

Pierwsze co widzimy wchodząc do tej łazienki to duża szafka pod umywalkę, a w tym przypadku – pod dwie umywalki! Jest to zintegrowany mebel łazienkowy, który doskonale sprawdza się w nowoczesnej, minimalistycznej łazience. W szafce pomieszczą się wszelkie produkty łazienkowe, a także ręczniki i przybory toaletowe. Prostokątne lustro umieszczone nad szafką wizualnie powiększa pomieszczenie i stanowi ciekawy dekoracyjny akcent.