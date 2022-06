Piękny dom, który każdy polubi

Kuchnia jest połączona z jadalnią i salonem. Wyposażenie kuchni i jej układ pozwala na to, by zaprosić znajomych i rozmawiać podczas gotowywania posiłków. W takiej atmosferze można przygotowywać pyszne dania. Kolejną atrakcją jest sufit w stylu loftu. Industrialne wykończenie wprowadza do nieruchomości sporą dawkę modernizmu. Jest to też doskonały sposób na zaostrzenie charakteru wnętrza.