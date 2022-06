8 pomysłów na małą i stylową kuchnię!

W każdym domu bardzo ważny jest odpowiedni podział przestrzeni, zgodny z naszymi preferencjami. Czasami wolimy posiadać nieco większy salon kosztem wielkości sypialni, czy też łazienki. Inni z kolei potrzebują dużego domowego biura, by móc pracować, które tworzą zamiast pokaźnej garderoby. Pamiętajcie o tym, że małe pomieszczenie niekoniecznie należy spisywać na straty pod kątem oryginalnej aranżacji. Dzisiaj razem z naszymi architektami przygotowaliśmy dla Was 8 pomysłów na projekt kuchni, która robi wrażenie! Sami zobaczycie, że czasami nawet mając do dyspozycji niewielką przestrzeń można wyczarować prawdziwe cudo. Zapraszamy do oglądania!