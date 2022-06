Nowoczesny dom pełen ciepła i minimalizmu

Jeśli poszukujesz inspiracji do swojego wymarzonego domu, zastanawiasz się jaki styl najlepiej dobrać, aby wyróżniał się wśród wszystkich innych budynków, a przy tym nienagannie i intrygująco się prezentował, to z pewnością nasz dzisiejszy bohater ułatwi Ci zadanie. To fantastyczna, nowoczesna posiadłość przepełniona naturalnymi, ciepłymi materiałami oraz minimalistyczną aranżacją, która tylko dodaje uroku i elegancji. Za całym projektem stoi francuska architekt, Cendrine Deville Jacquot. Większość uważa, że styl minimalistyczny jest surowy, zimny i nieprzystępny- to zdecydowanie błędne przekonanie, a jeśli chcecie poznać odpowiedź dlaczego to koniecznie zapoznajcie się z naszym całym artykułem.