Przed i po: od nieużywanego garażu do nowoczesnego loftu w Londynie

Dąb to bardzo atrakcyjne drewno, o niezwykle wyrazistym kolorze, które świetnie komponuje się z innymi materiałami. Surowiec ten dominuje nowo zaaranżowane wnętrze i został także wybrany na materiał do stworzenia schodów prowadzących na piętro. Tam znajduje się przestrzeń prywatna, z trzema sypialniami. Drewno dębowe wprowadza ciepły i przytulny klimat do tego industrialnego wnętrza, urozmaicając je także o akcenty naturalistyczne.

Inne projekty remontów i renowacji o fantastycznych efektach znajdziecie w naszym magazynie!