Kobiety w biznesie- akademia fryzjerstwa w Gdańsku

Pomieszczenie to jawi się zupełnie inaczej, niż pozostała część salonu, głównie z powodu dominującej w nim połyskliwej czerni. Przełamuje ją drewniana podłoga, która zdaje się emanować jasnym blaskiem. Wnętrze to stoi w kontraście do pozostałej części akademii fryzjerstwa, gdyż w ten sposób wydzielono jego osobną funkcję. Jest to miejsce początkowej fazy zabiegów fryzjerskich- tej, z którą nieuchronnie wiążą się zachlapania i zabrudzenia. Kolejny krok, o większym znaczeniu estetycznym, ma miejsce we frontowej części, która sprzyja także temu, aby podziwiać w niej piękny efekt końcowy. Tym samy, przy pomocy kolorów wydzielono funkcjonalne części tego salonu, dodatkowo odgradzając je od siebie przesuwanymi drzwiami z mlecznego szkła. Jak widać, aranżacja i gra kolorami odgrywa w tym wnętrzu niezwykle praktyczną rolę.