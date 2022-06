Polski design: nowe wcielenie foteli z PRL-u

Pracownia projektowa Siedzisko zadbała o to, aby ten unikatowy, klasyczny i elegancki fotel z lat 60-tych odrodził się w zupełnie nowym wcieleniu. Odnowiono go jednak w taki sposób, aby zachować jego oryginalne detale, świadczące o jego wyjątkowości. Całkowicie odrestaurowano szkielet z dębowego drewna, wyszlifowując go i wygładzając. Następnie drewno pokryto lakierem półmatowym. Fotel ten cechuje się prostym kształtem, co czyni z niego mebel pasujący do niemal każdego typu wnętrza. Oparcie i siedzisko zostały wyprofilowane w taki sposób, aby zapewnić maksimum komfortu. Beżowa tapicerka nadaje mu dodatkowej klasy i elegancji.