14 drzwi przesuwanych, dzięki którym zaoszczędzisz przestrzeń do maksimum

Podstawową różnicą między drzwiami pojedynczymi, a dwuskrzydłowymi jest to, że te pierwsze są jednoskrzydłowe i to właśnie skrzydło odsuwa się w stronę ściany, podczas, gdy dwuskrzydłowe są dwustronne i każde ze skrzydeł odsuwa się w dwie różne strony, a my przechodzimy pomiędzy nimi. Ewentualnie możemy też zamontować drzwi zasuwane teleskopowo, czyli takie, w których jedno skrzydło chowa się za drugim. To, które drzwi będą nam bardziej odpowiadać zależy od przestrzeni jaką dysponujemy i czy w ogóle jest taka możliwość aby się odsuwały na ścianę – lub na dwie.