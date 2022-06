Dom, który zachwyca symetrią

Zupełnie inaczej dom prezentuje się od strony ogrodu. Liczne okna otwierają go na otoczenie, wpuszczając do wnętrza mnóstwo naturalnego światła. Ze strefy dziennej przechodzi się na drewniany taras, urządzony wygodnie i praktycznie. Z niego z kolei zejść można prosto do pięknie utrzymanego ogrodu.