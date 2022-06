​Trendy: czarne akcenty w salonie

Choć kolor czarny we wnętrzach z pozoru może wydawać się przytłaczający i ponury, to jednak jego umiejętne zastosowanie otworzy przed nami wiele nowych możliwości dekoracyjnych. Czarne akcenty doskonale oddzielają bowiem barwy zimne od ciepłych, a także podkreślą miejsca szczególne w aranżacji przestrzeni, na przykład półkę ze zdjęciami lub pamiątkami rodzinnymi. Kolor czarny należy do grupy barw achromatycznych. Barwy te stosuje się dla dopełnienia wybranej przez nas kolorystyki i nadania jej odpowiedniego tonu. Dodatki i akcenty w kolorze czarnym doskonale uwydatniają więc koncepcję aranżacyjną, nadając jej bardziej wyrazisty charakter. Właśnie dlatego, idealnie nadają się one do salonów i pokojów wypoczynkowych.

Uniwersalna czerń kojarzy się głównie z elegancją, klasą, prostotą i wyrafinowaniem. W aranżacji salonu, należy jednak pamiętać, aby nie przesadzić z jej stosowaniem. Czerń pojawić się może w postaci ozdobnych tkanin i tekstyliów, subtelnych ozdób, oświetlenia czy części wyposażenia meblowego. Wszystko zależy od charakteru urządzanego salonu i efektu, jaki pragniemy uzyskać. Umiejętne wprowadzenie czerni w salonie optycznie powiększy przestrzeń, uporządkuje ją i nada wnętrzu odpowiedni kontrast.

Dziś na homify przedstawiamy propozycje salonów podkreślonych czarnymi akcentami dekoracyjnymi.