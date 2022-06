TOP 12- najpiękniejsze kuchnie z każdego miesiąca 2016

W październiku mieliśmy przyjemność wspólnie zwiedzić zakamarki kuchni z powyższego zdjęcia. Oryginalne połączenie materiałów sprawia, że ciężko jest od tej przestrzeni oderwać wzrok. My zakochaliśmy się we wzorzystej podłodze, która pomaga nam wspomnieniami wrócić do wakacji spędzonych w krajak śródziemnomorskich. Warto do swojego domu wprowadzić tak oryginalne płytki.