Żółte akcenty we wnętrzach – 7 propozycji

Duet kanarkowej żółci z neutralnymi szarościami świetnie sprawdzi się także jako rozwiązanie w nowoczesnej sypialni. Co więcej energetyczny żółć to doskonały pomysł dla osób, które mają problemy z porannym wstawaniem! Od samego rana kolor ten pobudza bowiem do aktywności umysłowej, poprawia nastrój i działa na nas stymulująco. W prezentowanym wnętrzu kolor żółty gra drugoplanową rolę w stosunku do biało-szarych ścian i pościeli. Jego intensywność waży jednak na charakterze całej aranżacji i czyni ją bardziej wyrazistą i charakterystyczną.

