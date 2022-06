homify 360°: kobiece wnętrze w Wilanowie

Co sprawia, że wnętrze określane jest jako kobiece? Jakie elementy wystroju uznawane są za dziewczęce i charakterystyczne właśnie dla płci pięknej? Aranżacje nowoczesnych wnętrz w kobiecym stylu wyróżniają się lekkością i zmysłowością. Paleta delikatnych barw, kwiatowe desenie, meble o subtelnym designie oraz efektowne dodatki razem stworzą niezwykle nastrojową i przytulną przestrzeń. Z kolei dobór osobistych akcentów i zachowanie umiaru w ozdobach i dekoracjach uchronią kobiece wnętrze przed pretensjonalnością.

Z okazji Dnia Kobiet, dziś z serii homify 360° odwiedzimy apartament inspirowany właśnie stylem kobiecym. Autorką tej aranżacji jestPatrycja Suszek-Rączkowska z pracowni projektowej Poco Design. To emanujące ciepłem, elegancją i kobiecością mieszkanie na warszawskim Wilanowie urządzono z ogromną konsekwencją i dbałością o detale. Kreacja kobiecej przestrzeni została oparta na odpowiednim połączeniu kolorów i form. Dominującymi barwami są tu kolory neutralne: biele, beże i jasne szarości. Nadają one wnętrzu charakterystyczne spokój, lekkość i świeżość. Uzupełnieniem dla nich są ciemniejsze brązy, zgaszone zielenie oraz pastelowe róże. Meble wykonane z naturalnych materiałów nawiązują do stylu rustykalnego i shabby chic.