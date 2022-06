Dom zaprojektowany w harmonii z otoczeniem

Wyspa, na której znajduje się posiadłość zlokalizowana jest w strefie tropikalnego klimatu. W najchłodniejszym miesiącu temperatura sięga 17-stu stopni Celsjusza, tak więc dostosowanie domu do obecnych warunków klimatycznych było priorytetem. Dom przede wszystkim jest otwarty na środowisko zewnętrzne- duża ilość okien wpuszcza do wnętrza mnóstwo naturalnego, ciepłego światła, przez co całość nabiera przyjaznego klimatu. Po drugie kształt domu- nie jest to prosta, kanciasta forma, a więc dzięki załamaniom i nieregularnym kształtom, w niektórych pomieszczeniach udaje się utrzymać cień i niższą temperaturę.