Regały w stylu Bauhaus- 5 przykładów

Tym, co głównie charakteryzuje meble w stylu Bauhaus, to prostota i swoisty ascetyzm dekoracyjny. Ich forma bazuje na geometrycznych kształtach i minimalizmie kolorystycznym. Doskonale w tę estetykę wpisuje się meblościanka od Designlab. Jest to mebel modułowy, składający się z naprzemiennie połączonych ze sobą szafek i półek. Cechuje go nie tylko prostota formy, ale także minimalistyczne podejście do użytych materiałów i ich kolorystyki- białe fronty to lakierowana na wysoki połysk płyta MDF. Oszczędność dekoracyjna przejawia się w braku jakichkolwiek uchwytów czy okuć, a funkcjonalizm, tak istotny dla stylistyki Bauhausu, licznymi i pojemnymi miejscami do przechowywania.