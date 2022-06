Industrialny glamour w Łodzi- jak szykownie urządzić loft?

Loft to mieszkanie, które zlokalizowano w starych, opuszczonych fabrykach i magazynach, zachowując wiele elementów z ich oryginalnego wyglądu. Fasada budynków, w których mieszczą się lofty, jest zazwyczaj wykonana z czerwonej cegły, którą dopełniają charakterystyczne przeszklenia i elementy stalowe. Także we wnętrzach zachowuje się te industrialne akcenty, czyniąc z nich swoiste elementy dekoracyjne.

Tym, co natychmiastowo narzuca temu wnętrzu charakter loftowy, to okna- charakterystyczne łukowe, o aluminiowej stolarce i podwójnym oszkleniu. Gwarantują one nie tylko typowo industrialny klimat, ale także zapewniają swobodny dostęp naturalnego światła i przepływ powietrza. Inną charakterystyczną cechą tego wnętrza, świadczącą o jego post fabrycznym charakterze, jest jego wysokość- nieco ponad cztery metry! Ciężko w to uwierzyć, prawda! Najlepiej obrazują to jednak masywne zasłony przesłaniające okna i dbające o prywatność we wnętrzu. Niebywała wysokość sprawia jednakże, że mieszkanie to wydaje się przestronniejsze.