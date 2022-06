Nowoczesny dom jednorodzinny

Czy projekt domu jednorodzinnego musi być nudny? Co zrobić, żeby wpasował się on w otaczającą go przestrzeń i architekturę? W dzisiejszym homify 360° będziemy krążyć wokół tych właśnie kwestii.

Jednorodzinny dom w Birmenstorf, w szwajcarskim kantonie Aargau (po polsku nazywanym Argowia), zaprojektowano tak, aby – przynajmniej z zewnątrz – nawiązywał do estetyki swojego otoczenia, do sąsiadującej z nim architektury jednorodzinnej. We wnętrzu natomiast projektanci z Bogen Design nadali mu indywidualnego charakteru. W jaki sposób zgrano ze sobą wnętrze z tym, co na zewnątrz? Przekonajmy się!