​Jak urządzić pokój dla rodzeństwa? 6 interesujących propozycji

Piętrowe łóżko w pokoju wiąże się nie tylko z oszczędnością miejsca, ale przy zastosowaniu odpowiedniej koncepcji może także posłużyć jako ciekawy element dekoracyjny w pokoju dziecięcym. Na zdjęciu powyżej widzimy przykład łóżka piętrowego nazywany kaskadowym. Mebel ten przymocowany jest do ściany, co czyni go znacznie stabilniejszym od klasycznego, wolnostojącego łóżka piętrowego. Co więcej, wolna przestrzeń pod górnym łóżkiem została wykorzystana jako praktyczne szafki i szuflady na zabawki, ubrania i drobiazgi.