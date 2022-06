homify 360°: dom z kontenera

Zakup bądź budowa własnego domu to najważniejszy krok w dorosłym życiu każdego człowieka; to także jedna z najpoważniejszych decyzji, przed jakimi stają młodzi. Jednakże w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej zbyt wysokie ceny mieszkań uniemożliwiają wielu osobom usamodzielnienie się, przez co zmuszone są one przez długie lata mieszkać w wynajętym lokum. Czy da się temu jakoś zaradzić?

Ostatnimi czasy na popularności zyskują tzw. domy kontenerowe. Grono fanów tego trendu taniego budownictwa stopniowo się poszerza. Wiele osób patrzy na to jednak z nieufnością i dużą rezerwą. Dlatego też w tym artykule zaprezentujemy kilka takich kontenerów, które być może przekonają tych nieprzychylnych im albo wzmocnią sympatię tych już wcześniej przyjaźnie nastawionych.

A teraz kilka ważnych pytań:

1. Jaka jest cena takiego kontenera?

Koszt kontenera zależy od jego rozmiaru i jakości. Za około 40-metrowy zapłacić trzeba od 1000 do 3000 euro. Jego adaptacja zabiera kolejne 7500-10000 euro. Można wybierać spośród nowych i używanych kontenerów – co ma oczywiste przełożenie na wysokość ceny.

2. Czy należy go ocieplić?

Kontenery wykorzystywane w transporcie morskim mają lekką konstrukcję; wykonane są głównie ze stali nierdzewnej, którą pokrywa się warstwą ochronną farby i żywicy epoksydowej. Dlatego też niezbędna jest dodatkowa izolacja, która zapewni możliwość utrzymania odpowiedniej temperatury w mieszkaniu.

3. Gdzie go można ustawić?

Niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia u władz lokalnych. W różnych miejscach wygląda to zupełnie inaczej, dlatego najlepiej udać się do urzędu i samodzielnie uzyskać niezbędne informacje.