homify 360°: drewniany dom we Francji

Trudno wyobrazić sobie przyjemniejsze miejsce do pracy. Biurko ustawiono naprzeciwko przeszklonej ściany, skąd rozciąga się zachwycający widok na zieleń ogrodu. Wyposażenie pomieszczenia zredukowano do minimum: znajduje się tu proste biurko z krzesłem i lampą plus kilka drobiazgów i artykułów biurowych. Dzięki temu pisarz nie ma się czym rozpraszać, może się w całości oddać pracy. No chyba że nie będzie mógł oderwać wzroku od wdzięczącej się zza szyby natury…