Szafki narożne – sposób na przechowywanie w niewielkich wnętrzach

Przedstawiona na zdjęciu łazienka nie jest pomieszczeniem łatwym do urządzenia: nie dosyć, że znajduje się na poddaszu to jej wąski i długi kształt stanowią dodatkowe ograniczenie dla wprowadzenia wielu mebli i rozwiązań aranżacyjnych. Widoczna na końcu pomieszczenia ława znajdująca się pomiędzy dwoma rogami i skośnym sufitem pomieszczenia to także sprytnie zaprojektowana półka, która może posłużyć np. do przechowywania ręczników.

Zagospodarowanie niewielkich przestrzeni, zwłaszcza tych ciasnych i o nietypowych kształtach może przysporzyć wielu problemów podczas aranżacji wnętrza. Praktyczne szafki narożnikowe są jednym ze sposobów na to, by zaoszczędzić przestrzeń jednocześnie zyskując miejsce do przechowywania.

