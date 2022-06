8 oryginalnych pomysłów na dekorację łazienki

Żółte akcenty w łazience są bardzo modne, a co więcej dodają wnętrzu energii i ożywiają je. W połączeniu z bielą żółć daje efekt świeżości i wiosennej radości. W prezentowanej łazience czarne panele dodatkowo nadają wnętrzu eleganckiego i nowoczesnego wyrazu. W kabinie prysznicowej prezentowanej łazienki położono płytki ceramiczne nawiązujące do sztuki graffiti i kultury street art'u. Są one konsekwentnym odniesieniem do motywu przewodniego całego mieszkania, które prezentowaliśmy z serii homify 360°: gdańskie mieszkanie w stylu graffiti