Przesuwne drzwi: 6 aranżacji z ich wykorzystaniem

Drzwi przesuwne sprawdzą się zarówno jako rozwiązanie w małym, jak i w dużym mieszkaniu. W niewielkim wnętrzu pozwolą one na zachowanie wrażenia przestronności przy jednoczesnym podziale przestrzeni. W dużych pomieszczeniach natomiast ułatwią aranżację tam, gdzie na przeszkodzie stałoby skrzydło otwartych drzwi.

Przesuwane drzwi mogą być znacznie szersze od klasycznych futryn, skrzydło drzwi przesuwanych mierzy nawet do 150 centymetrów. Po ich otwarciu zamiast dwóch, zyskujemy jedno przestronne pomieszczenie. W rzeczywistości pełnią więc one niejako funkcję przesuwanej ściany. To właśnie dlatego drzwi przesuwane wprowadzają zupełnie inny podział i organizację przestrzeni niż zwykłe drzwi. Z ich pomocą, w kreatywny sposób możemy oddzielić kuchnię od salonu, czy sypialnię od łazienki. Świetnie sprawdzą się one także w wąskich korytarzach i jako drzwi ogrodowe bądź tarasowe.

Dziś na homify zaprezentujemy Wam interesujące stylizacje z wykorzystaniem przesuwanych drzwi.