10 rzeczy, które trzeba zrobić, aby zaoszczędzić pieniądze przy budowie domu

Ceny materiałów budowlanych mogą się znacznie różnić w zależności od tego, gdzie się je kupuje. Zrobienie dużych zakupów w jednej hurtowni zazwyczaj procentuje sporym rabatem. Dzięki temu można z korzyścią kupować materiały budowlane do budowy domu, zachowując przy tym równowagę między ceną a jakością.

Niektórzy stawiają także na alternatywne, tanie rozwiązania. Glina, słoma, drewno to produkty naturalne, łatwo dostępne, tanie i przyjazne. Nie brak pasjonatów, którzy budują domy z bloczków glinianych lub lepią ściany z gliny. Ale nie przypominają one starych lepianek. Są to nowoczesne domy energooszczędne, a nawet domy pasywne. Nurt powrotu do naturalnych materiałów w budownictwie zakłada stosowanie rozwiązań, które nie wymagają nakładów energii na produkcję. Są to stare, sprawdzone metody zweryfikowane pod kątem przydatności w dzisiejszym świecie i przystosowane do obecnych potrzeb.