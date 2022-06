Kuchenna metamorfoza- jak przeprowadzić idealny remont kuchni?

Kuchnia ta znajduje się w pomieszczeniu, które jest małe i ciasne i na jego metraż nic nie można poradzić. Jednak sztuką jest wykorzystanie danej nam przestrzeni do maksimum, czyniąc ją jak najbardziej funkcjonalną i wygodną. W tej kuchni zdecydowanie skończyło się to porażką. Umieszczenie stołu z miejscami do siedzenia na jej prawej ścianie sprawia, że osoba szykująca jedzenie przy blacie lub myjąca naczynia ciągle obija się o pozostałe meble. Taki rozkład wyklucza też swobodne przebywanie w kuchnie więcej niż jednej osoby.

Krok 2: dokładna analiza naszych potrzeb

Dysponujemy małą przestrzenią i nie zdołamy zmieścić w niej wszystkiego, co mogłoby się nam w kuchni wymarzyć. Należy zatem dokładnie przeanalizować, do czego będziemy używać kuchni- czy tylko do gotowania, czy może też do spożywania w niej posiłków? Czy zamierzamy piec, czy raczej tylko podgrzewać jedzenie w mikrofalówce? Czy mamy dużą ilość naczyń i przyborów kuchennych, czy raczej bazujemy na plastikowej zastawie z barów na wynos? Odpowiedź na te i inne pytania pozwoli nam dokładnie określić, co będzie nam w przyszłej kuchni niezbędne.