11 fasad, które dodadzą uroku Twojemu domu

Zanim przekroczymy próg naszego domu o jego wyglądzie decyduje przede wszystkim architektura budynku. Nasze pierwsze wrażenie ogranicza się do koloru fasady, jego tekstury i stylu w jakim została utrzymana. Aby odpowiednio dopasować fasadę do całokształtu, przede wszystkim powinniśmy określić styl naszego domu – to jedno z najtrudniejszych zadań, bowiem decyduje o tym jak prezentuje się nasz nowoczesny dom. Poznajcie 17 propozycji, które powinny ułatwić Wam zadanie, a co najważniejsze dodać uroku i charakteru Waszej strukturze mieszkalnej.