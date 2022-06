Polski design: wielki powrót filcu

Niewielu z nas, myśląc o filcu, utożsamia go z elegancją. Materiał ten nie należy do szczególnie wyrafinowanych czy szlachetnych, z pewnością nie można przyrównać go do jedwabiu czy kaszmiru. A jednak fascynuje on wielu designerów z różnych dziedzin, poczynając od projektantów mody, a kończąc na producentach mebli i dodatków do domu. Filc jest materiałem wdzięcznym do pracy z nim, a jej rezultaty z pewnością przerastają oczekiwania także samych artystów.

Taka właśnie jest poduszka HEXAGONE od projektantów z Boogie. Jej poszewkę wykonano z wełnianego filcu o stuprocentowym składzie wełny, który jest przyjemnie miękki w dotyku. Niezwykle modny geometryczny wzór na materiale nawiązuje do sztuki jednego z najsłynniejszych grafików świata- Mauritsa Eschera. Jest to więc owoc designu nie tylko kunsztownego, ale także opartego na artystycznej inspiracji. Poduszki na zdjęciu są w kolorze o fantazyjnej nazwie antracyt melanż- to właśnie on nadaje im tak wyjątkowego charakteru pełnego elegancji i wyrafinowania. Świetny dodatek do każdego typu wnętrz, czy to do industrialnego salonu, czy też rustykalnej sypialni!