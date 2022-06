10 akcentów w przytulnym domu

Najprostszym i tak naprawdę najtańszym, jak również najpopularniejszym sposobem na romantyczne oświetlenie jest postawienie świeczek. Występują w wielu kolorach, o różnych kształtach i zapachach. Świeczki możemy ustawić wszędzie, a to jak je do siebie dobierzemy, zależy wyłącznie od naszych estetycznych upodobań. Czy kolorystycznie będą odpowiadać całej aranżacji, czy stanowić kontrast? Czy zapach będzie pobudzać zmysły, czy wolimy, aby świeczka tylko delikatnie podkreślała atmosferę światłem, a w powietrzu będzie unosić się woń naszych perfum? Jedyne o czym musimy pamiętać, to zabezpieczenie miejsca wokół świeczek tak, aby przypadkiem nie zniszczyć mebli. Różnokolorowe świeczki możemy wykonać samodzielnie przez stopienie wosku z różnych, starych już świeczek i dodanie knota. Jeśli lubicie własnoręcznie wykonane ozdoby, to kilka inspiracji znajdziecie w tym artykule: DIY – jak łatwo i szybko odmienić wygląd domu?