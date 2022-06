Nowoczesne umywalki- 5 wskazówek, jak wybrać tę idealną

Wielkość umywalki, tak jak i innych elementów armatury łazienkowej, zależy w głównej mierze od tego, jakim metrażem w łazience dysponujemy. Wiadomo, że im większa powierzchnia łazienki, tym szersze pole naszych możliwości. Standardowe umywalki mają szerokość do 70 centymetrów, a długość, mierzoną od ściany do przedniej krawędzi, do 55 centymetrów. Nowoczesne umywalki cechuje jednak duża elastyczność, co do wymiarów, i zdarzają się nawet modele szerokie na ponad metr! Co do wysokości, to umywalkę najlepiej zamontować około 80 do 90 centymetrów nad podłogą, w zależności od tego, kto będzie jej najczęściej używał.

Ta romantyczna łazienka zaaranżowana została przez projektantów z Pracowni Projektowej Poco Design. Jednym z jej centralnych elementów jest piękna secesyjna umywalka, zamontowana przy ścianie i opierająca się na fantazyjnie rzeźbionych nogach. Jak widać, wykorzystano tutaj znaczną powierzchnię łazienki- w tak dużym pomieszczeniu pozwolić można sobie było na umywalkę o pokaźnej wielkości. Stanowi ona w tym pomieszczeniu swoisty element dekoracyjny.