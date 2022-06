Polski design: niech żyje drewno!

Drewno do produkcji tego wieszaka od M+ Design zostało użyte raczej oszczędnie, ale za to wykorzystane części to najwyższej jakości jesion. Dzięki swojej prostej konstrukcji wieszak ten wkomponować można w wystrój każdego pomieszczenia, nawet przedpokoju czy korytarza o najmniejszym rozmiarze. Jego centralny element stanowi pionowy blok, od którego odchodzą drążki o różnych długościach. Design tego wieszaka pozwala na to, aby bawić się nim, dopasowywać go do swoich potrzeb- liczne otwory umożliwiają umieszczanie drążków na różnych wysokościach i regulowanie ich długości. Dodatkowo, produkt ten można wyposażyć w inne akcesoria, takie jak haczyki na odzienie wierzchnie, kieszeń na magazyny i ulotki, drążek magnetyczny na klucze czy lustro. Tym samym w jednym niewielkim produkcie, którego szkielet opiera się na drewnie, zawiera się wszystko, co potrzeba nam do stworzenia w pełni funkcjonalnej garderoby.