Jak zaprojektować ekologiczny ogródek?

Moda na ekologię jest coraz powszechniejsza i globalna. Na co dzień zastanawiamy się co zrobić aby żyć jak najbardziej w zgodzie z naturą a swoją obecnością na świecie nie szkodzić przyrodzie wokoło. Segregujemy śmieci, oddajemy makulaturę, baterie, żarówki do specjalnych pojemników, oszczędzamy wodę i energię. Czemu nie pójść o krok dalej i nie spróbować stworzyć swojego własnego ekologicznego ogródka? Będzie on doskonałym źródłem świeżych warzyw, ziół, owoców ale również pomoże nam pozbyć się części odpadów organicznych za pomocą kompostownika. Nie zniechęcajcie się brakiem odpowiedniej przestrzeni. Każdy balkon a nawet parapet pomieści niejedną skrzynkę, doniczkę, w której można uprawiać choćby małe, ale jakże smaczne pomidorki koktajlowe czy zioła. Jeśli jednak macie większy teren do dyspozycji – możecie rozważyć pomoc profesjonalisty. Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu Januszówka kieruje się pomysłowością i kreatywnością w swoich realizacjach.

Warzywniki przydomowe to wspaniały pomysł na zaistnienie roślin jadalnych nie tylko w Waszych ogrodach ale również w Waszych posiłkach. Piękne, zdrowe, samodzielnie wyhodowane bez chemii warzywa i owoce będą kusić i zachęcać do zdrowego żywienia. Jeśli jeszcze macie wątpliwości – przeczytajcie jakie to proste!