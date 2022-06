Jak zaaranżować przedpokój? 6 pomysłów

Wybierając odpowiedni kolor ścian do przedpokoju musimy wziąć pod uwagę to, że będzie on rzutował na całą aranżację. Jeśli mamy dużo naturalnego światła we wnętrzu i sporą przestrzeń do zagospodarowania, to możemy sobie pozwolić na każdą wariację – od wzorzystych tapet przez ciemne kolory po jaskrawe panele ścienne. Zazwyczaj jednak przedpokój nie jest tak wdzięcznym pomieszczeniem do aranżacji, więc w przypadku mniejszych i mniej doświetlonych wnętrz powinniśmy pamiętać o tym, że chcemy je optycznie powiększyć – nie odwrotnie! Wybierając jasne, stonowane kolory, nasz przedpokój stanie się przytulny i zachęcający, a wystarczy jeden kontrastujący akcent, żeby zmienił się w intrygującą przestrzeń.